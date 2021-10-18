Орловщина заняла 47-е место в рейтинге благополучия населения

Аналитики оценили регионы по уровню финансовой обеспеченности граждан.

Агентство РИА Рейтинг оценило уровень благосостояния населения в регионах. Методика расчета была основана на агрегировании показателей, характеризующих финансовое состояние граждан. Учитывались такие показатели, как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем банковских вкладов, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку. Отметим, что исследование охватило 2020 год.

Орловская область заняла в национальном рейтинге 47-е место, то есть расположилась в его середине. При этом регион немного улучшил свою позицию. По итогам 2019 года Орловщина в аналогичном рейтинге занимала 53-ю строчку. Впрочем, отставание от лидеров, которыми стали регионы Крайнего Севера и обе столицы, довольно велико. Так, рейтинговый балл Орловской области по итогам 2020 года составил 41,26, что более чем вдвое уступает баллу занявшего первое место Ямало-Ненецкого автономного округа (96,96).

За ним в рейтинге следуют Магаданская область с общим баллом 91,83, Чукотский автономный округ — 88,04, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 83,76 и Москва — 82,66. Если не брать в расчет столицу, то в Центральном федеральном округе лидером стала Белгородская область с общим баллом 58,16, занявшая в национальном рейтинге 12-е место. За ней расположились Липецкая (55,72) и Калужская (55,7) области. По итогам анализа эксперты резюмируют, что прошедший год был довольно сложным для российской экономики.

«Снижение произошло практически по всем экономическим показателям и том числе по тем, которые характеризуют уровень жизни населения, — пишет РИА Рейтинг. — В частности, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились в 2020 году на 2,8 процента. В регионах ситуация с доходами развивалась по-разному, что обусловлено многими причинами, в числе которых уровень социально-экономического развития, степень влияния коронавирусных ограничений, состояние бюджета и другие».

ИА «Орелград»