Орловщина заняла 47-е место в рейтинге благополучия населения

18.10.2021 | 6:00 Новости, Экономика

Аналитики оценили регионы по уровню финансовой обеспеченности граждан.

Агентство РИА Рейтинг оценило уровень благосостояния населения в регионах. Методика расчета была основана на агрегировании показателей, характеризующих финансовое состояние граждан. Учитывались такие  показатели, как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем банковских вкладов, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку. Отметим, что исследование охватило 2020 год.

Орловская область заняла в национальном рейтинге 47-е место, то есть расположилась в его середине. При этом регион немного улучшил свою позицию. По итогам 2019 года Орловщина в аналогичном рейтинге занимала 53-ю строчку. Впрочем, отставание от лидеров, которыми стали регионы Крайнего Севера и обе столицы, довольно велико. Так, рейтинговый балл Орловской области по итогам 2020 года составил 41,26, что более чем вдвое уступает баллу занявшего первое место Ямало-Ненецкого автономного округа (96,96).

За ним в рейтинге следуют Магаданская область с общим баллом 91,83, Чукотский автономный округ — 88,04, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 83,76 и Москва — 82,66. Если не брать в расчет столицу, то в Центральном федеральном округе лидером стала Белгородская область с общим баллом 58,16, занявшая в национальном рейтинге 12-е место. За ней расположились Липецкая (55,72) и Калужская (55,7) области. По итогам анализа эксперты резюмируют, что прошедший год был довольно сложным для российской экономики.

«Снижение произошло практически по всем экономическим показателям и том числе по тем, которые характеризуют уровень жизни населения, — пишет РИА Рейтинг. — В частности, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились в 2020 году на 2,8 процента. В регионах ситуация с доходами развивалась по-разному, что обусловлено многими причинами, в числе которых уровень социально-экономического развития, степень влияния коронавирусных ограничений, состояние бюджета и другие».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования