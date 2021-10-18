В Орелстате рассказали, как отличить переписчика от мошенника

Статистики провели информационный брифинг в преддверии переписи населения.

Орелстат организовал онлайн-брифинг, посвященный вопросам проведения Всероссийской переписи населения. На вопросы ответила врио руководителя Орелстата Нелли Дмитриева. Она рассказала, что предстоит переписать всех находящихся на территории страны граждан России, людей без гражданства и иностранцев (за исключением обладающих иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами РФ). Перепишут и тех россиян, кто постоянно проживает в РФ, но в силу обстоятельств на момент переписи оказался за рубежом.

На вопрос о том, как отличить настоящего переписчика от мошенника, Нелли Дмитриева ответила так: «У переписчиков будет специальная экипировка с символикой переписи: голубой жилет, шарф, портфель, в котором будет планшет и переписные листы, и самое главное – удостоверение особого образца, действительное только при предъявлении паспорта. При этом просить документы у опрашиваемого он не вправе. Кроме того, переписчик до начала своей работы пройдет обучение и будет задавать лишь те вопросы, которые содержатся в переписных листах. Если возникают сомнения в том, что в дом пришел настоящий переписчик, сведения о нем можно уточнить в Орелстате, у участковых. Переписчик должен соблюдать противоковидные меры, быть в маске, соблюдать дистанцию. При посещении домохозяйства он проинформирует о способах участия в переписи, согласует при необходимости удобное время для общения».

Она также добавила, что учет будет вестись по тому населенному пункту, в котором человек проживает постоянно или большую часть года. О том, сколько человек предстоит переписать в Орловской области, пока можно только предполагать. По официальным данным на начало текущего года в регионе проживало около 725 тысяч человек. Реальную численность населения как раз и должна выявить перепись. Предварительные итоги будут обнародованы Росстатом в апреле будущего года, окончательные – в конце 2022 года.

ИА «Орелград»