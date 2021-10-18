В Орле грузовик сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Пешеход получил телесные повреждения.

Вчера на улице Поселковой водитель грузовика сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Грузовик «Мерседес Бенс Актрос» с полуприцепом ехал по улице Поселковой в направлении Городской. В района дома № 1 А на дорогу выскочил 42-летний мужчина и попал под колеса грузовика.

Отметим, что пешеход перебегал дорогу вне установленного места в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеход получил травмы.

ИА «Орелград»