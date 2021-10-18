В Орле конфисковали 4300 пачек сигарет и полкило курительных смесей

18.10.2021 | 9:00 Закон и порядок, Новости

В регионе подвели предварительные итоги надзора за оборотом табака.

В Орловской области продолжаются контрольные мероприятия в отношении организаций, торгующих табачной продукцией. Проверки проводятся, в том числе, в рамках так называемого антитабачного закона. Напомним, что с 2013 года в нашей стране действует ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Судя по статистике, приведенной региональным управлением Роспотребнадзора, до сих пор нормы этого закона соблюдают далеко не все.

Так, в текущем году проверено 185 торговых точек, на которых проверяющие вскрыли 160 нарушений. 61 процент нарушений допущен в отношении вышеуказанного закона. Например, выявлено 45 случаев несоблюдения требований к знаку о запрете курения, в 18-ти случаях сигаретами торговали вблизи школ либо продали их «с открытой демонстрацией продукции».  Дважды торговцы попались на продаже сигарет подросткам, а в четырех случаях орловцы курили в неположенных местах. Также выявлено 50 нарушений требований по маркировке.

«В ходе надзорных мероприятий проинспектировано 17 тысяч пачек табачных изделий, в том числе 8 тысяч пачек импортного производства, — сообщает управление Роспотребнадзора. — Из оборота изъято 7,9 тысячи пачек табачной продукции и 0,55 кг курительных смесей. По фактам выявленных нарушений составлено 138 протоколов об административных правонарушениях, из которых 55 направлено для рассмотрения в суд».

К  административной ответственности на данный момент привлечены 123 виновных. Они получили предупреждения и штрафы на общую сумму 416 тысяч рублей. По решениям судов конфисковано 4,3 тысячи пачек сигарет, которые были ввезены в нашу страну без акцизных марок, а также все изъятые из оборота курительные смеси. Общая стоимость конфискованного товара составила 202 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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