В Орле прокуратура пресекла незаконное уголовное преследование бизнеса

Вскрыто сразу несколько случаев уголовного давления на предпринимателей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, с жалобами на давление со стороны правоохранителей к прокурору региона Владиславу Малкину обратились сразу несколько местных бизнесменов. Так, один из них в ходе личного приема прокурора рассказал об уголовном деле, которое, по его мнению, было незаконно возбуждено в отношении него. Завели его по статье 159 УК РФ, то есть предпринимателя заподозрили в мошенничестве.

«Уголовное дело было возбуждено территориальным отделом полиции по подозрению хозяйствующего субъекта в хищении мошенническим путем денежных средств, полученных от другого хозяйствующего субъекта по договорам поставки товаров, — пояснили в прокуратуре региона. — Прокурор области поручил изучить материалы данного уголовного дела».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что уголовное преследование является необоснованным. Его завели с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. В прокуратуре уточнили, что следователь фактически вмешался в рядовой спор двух хозяйствующих субъектов. Отношения между собой они выясняют в судебном порядке, как это ежедневно делается по всей стране в тысячах подобных заседаний.

Более того, суд уже вынес по данному спору решение, и оно вступило в законную силу. Тем не менее, уголовное дело было «возбуждено при наличии признаков гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности». Прокуратура заступилась за предпринимателя, которого пугали уголовной ответственностью, и внесла требование в адрес руководителя следственного органа, после чего дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. И это не единственный такой случай.

«Всего по результатам рассмотрения обращений предпринимателей, поступивших на личном приеме прокурора области, выявлено три аналогичных факта незаконного уголовного преследования хозяйствующих субъектов, права которых восстановлены после вмешательства прокуратуры», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»