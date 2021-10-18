В Орле резко выросло число нарушений масочного режима

Жители областной столицы стали нарушать особый режим вдвое чаще, чем раньше.

Тревожную тенденцию подметили в суде Заводского района города Орла. Из сообщения его пресс-службы следует, что резкий рост количества нарушений пришелся на октябрь. Об этом говорит статистика. В указанный суд в текущем месяце поступило уже в 2 раза больше административных материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ, чем в сентябре. Напомним, данная статья предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Особый режим был введен правительством Орловской области еще в марте 2020 года. С тех пор его никто не отменял, хотя многие орловцы, видимо, считают иначе, между тем, наказание за нарушение масочного режима может быть достаточно суровым. Санкции указанной статьи предусматривают наказание от простого предупреждения до штрафа. Размер последнего для граждан составляет 1-2 тысячи рублей, но только в случае первого нарушения. А повторное нарушение карается штрафом в размере от 15 до 30 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе Заводского райсуда, срок давности привлечения к ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ составляет три месяца с момента выявления правонарушения. Некоторым нарушителям эта норма помогает уйти от ответственности. Впрочем, это не их заслуга, а, скорее, вина нерасторопных должностных лиц, которые составляют протоколы, но передают их в суд с опозданием.

Изучили в райсуде и структуру правонарушений. В большинстве случаев на предприятиях и в организациях они выражаются в следующем: не обеспечена дистанция более 1,5 метра между работниками или посетителями; не соблюдаются требования, связанные с использованием СИЗ (маски, перчатки) и санитарной обработкой; к работе в общепите допускаются сотрудники без результатов теста на коронавирус. Кроме того, суд не раз наказывал должностных лиц организаций, которые не контролировали использование масок персоналом, работающим с посетителями, или сами не использовали маски при работе с клиентами. Что касается простых граждан, то их обычно наказывают за появление в магазинах и общественном транспорте без масок.

ИА «Орелград»