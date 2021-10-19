На Родине Тургенева заложили аллею трудовой славы

19.10.2021 | 21:01 Новости, Общество

Заслуги ветеранов педагогического труда увековечили в Спасском-Лутовиново.
Как сообщается на сайте администрации Мценского района, аллея трудовой славы была заложена в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия». Она расположена на территории Спасско-Лутовиновской школы, носящей имя знаменитого писателя Ивана Тургенева. Напомним, что в Спасском-Лутовиново находилась родовая усадьба писателя, в которой сейчас действует государственный мемориальный природный музей-заповедник.
Что касается аллеи, то она заложена в память о работниках Спасско-Лутовиновской школы, посвятивших свою жизнь воспитанию будущего поколения. Участие в церемонии закладки аллеи приняли недавно избранная главой Мценского района Екатерина Ерохина, директор Спасско-Лутовиновской школы Татьяна Шунина, а главное — педагоги и родственники бывших работников школы, в честь которых были высажены краснолистные дубы.
«Дубы выбраны не случайно, — рассказала Татьяна Шунина. – Самый знаменитый по всей России дуб, посаженный нашим земляком, Иваном Сергеевичем Тургеневым, растет в Спасском-Лутовиново. Мы увековечили память бывших работников школы на аллее трудовой славы – наши дубы будут радовать глаз и славить тех, кто трудился в Спасско-Лутовиновской школе».
В администрации района отмечают, что саженцы были выращены из желудей учениками и учителями на пришкольном участке. Всего на аллею перенесли с этого участка 26 юных деревьев. В своем выступлении Екатерина Ерохина отметила, что «посадить дерево – это значит внести свой вклад в экологию родного края».

ИА Орелград

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