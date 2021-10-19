В Орле рассказали, чем мы дышим

Эксперты оценили состояние атмосферного воздуха за последние годы.

Сведения об исследовании состояния атмосферного воздуха приведены в годовом докладе об экологической ситуации, выпущенном областными властями. Со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора сообщается, что в течение последних трех лет качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения Орловской области остается стабильным. Доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, не превышает 1,35 процента, причем этот показатель ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Так, за весь 2020 год в рамках проведения мероприятий по надзору, социально-гигиеническому мониторингу, а также при рассмотрении обращений граждан в регионе было исследовано 14458 проб атмосферного воздуха населенных мест. В результате было выявлено всего 8 проб с превышением гигиенических нормативов. Отметим, что в 2018-2020 годах исследования атмосферного воздуха проводились на территории 13 административных районов Орловской области и города Орла.

Пробы, не отвечающие гигиеническим нормативам, были выявлены на территории Орла (возгорание в овраге), Ливен (складирование частными лицами навоза) и Орловского района (жалобы населения на работу промышленных предприятий). Комплексный показатель загрязнения — индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), по пяти приоритетным для города Орла загрязняющим веществам (пыль, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол) в 2020 году составил 4,33.

В соответствии с принятой градацией такой уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как «низкий», то есть благоприятный для проживания. При этом в 2019 году ИЗА составлял 3,99, а в 2018 году – 3,81. То есть индекс постепенно увеличивается, но пока не выходит за пределы нормативов. Что касается объема выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников, то за 2020 год он составил 29,67 тысячи тонн. Аналитики подсчитали, что выбросы в воздух от железнодорожного транспорта составили 0,76 тысячи тонн, от автомобильного транспорта — 28,91 тысячи тонн.

ИА Орелград