Не сумевшую уехать из-за ковида иностранку оставили в Орловской области

Суд решил не выдворять гражданку Узбекистана из нашей страны.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Как пояснили в пресс-службе этого суда, дело было возбуждено в отношении гражданки Узбекистана, которая нарушила режим пребывания в Российской Федерации. Из материалов дела усматривается, что нарушение она допустила в силу сложившихся обстоятельств, которые оказались сильнее ее желаний.

Иностранке в вину вменялось то, что она уклонилась от выезда за пределы РФ по истечении установленного законом срока — 90 суток. Гражданка Узбекистан, выступая в суде, признала вину в совершении данного правонарушения, пояснив, что срок ее пребывания на территории РФ истек еще два года назад. Однако при этом иностранка заявила, что не оформляла документы из-за ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как бы то ни было, но последние два года женщина проживала в России незаконно, так как документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, у нее не было. В связи с этим факт нарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, был установлен в суде. Но при назначении наказания суд исходил из соразмерности наказания совершенному правонарушению. Был учтен, например, тот факт, что у иностранки в России проживают родственники, имеющие гражданство нашей страны.

Кроме того, выяснилось, что на территории Покровского района Орловской области, то есть на территории Российской Федерации, у нее и ее семьи имеется собственное жилье. Ее дети посещают образовательное учреждение в Покровском районе, а вот на родине жилья у женщины нет. Учитывая все это, суд назначил гражданке Узбекистана административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей, но не стал назначать дополнительное наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации.

ИА Орелград