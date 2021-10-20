Новая спортплощадка под Орлом не выдержала испытания временем

20.10.2021 | 8:00 Новости, Общество

Орловские чиновники по суду обязали подрядчика выполнить гарантийный ремонт.
В Орловской области недолго в хорошем техническом состоянии простояла универсальная спортивная площадка, возведенная на бюджетные деньги. Об этом можно судить по материалам дела, рассмотренного региональным арбитражным судом. Иск подала администрация Колпнянского района, а ответчиком стала столичная компания «МонолитСтрой». Чиновники просили суд обязать бизнесменов безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного срока.
Из материалов дела следует, что в августе 2018 года стороны заключили муниципальный контракт, стоимость которого превышала 4,3 миллиона рублей. Речь шла о строительстве многофункциональной универсальной спортивной площадки в райцентре Колпна, подрядчиком стала упомянутая выше столичная фирма. В рамках исполнения контракта она дала гарантийный срок эксплуатации площадки – 5 лет со дня приемки работ. При этом было оговорено, что если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков.
Новая площадка простояла недолго. Уже в октябре 2019 года колпнянские чиновники направили подрядчику несколько писем. Ответчик был официально уведомлен о том, что на построенном объекте «имеются выбоины и трещины на бесшовном резиновом покрытии площадки, открутившиеся болты крепления ограждения, ненадежное крепление урн для мусора». Кроме того, ремонта требовали водоотводные пластиковые лотки, также требовалась установка металлических решетчатых панелей.
Подрядчик прислал в администрацию Колпнянского района письмо, в котором гарантировал исправить все замечания после наступления благоприятных погодных условий. Однако в указанный им срок замечания так и не были устранены. В декабре 2020 года подрядчику направили новое письмо. К тому времени число дефектов и недостатком только возросло. Например, чиновники, помимо прочего, потребовали «привести в соответствие ворота для мини-футбола». В апреле 2021 года подрядчику направили официальную претензию, но и она была проигнорирована.
Словом, «возня» вокруг новой площадки длится гораздо дольше, чем длилось ее строительство. Суд решил исковое заявление удовлетворить полностью. Он обязал ответчика в течение 20 календарных дней со дня вступления в законную силу решения исполнить гарантийные обязательства по вышеуказанному контракту, а именно восстановить резиновое покрытие и сетки, закрепить столбы, залив их бетоном, заменить и зафиксировать ворота для мини-футбола и другое.

ИА Орелград

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