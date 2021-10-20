Орел отправил в ДНР и ЛНР мясо, а в ЕС – кормовые добавки

Самопровозглашенные республики вошли в число официальных импортеров.

В текущем году Орловская область экспортировала в разные страны более 12 тысяч тонн подконтрольной госветнадзору продукции. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Речь идет о животноводческой продукции, выработанной предприятиями Орловской области и отправленной за рубеж. Интересно, что в официальном списке получателей орловских грузов значатся ЛНР и ДНР – Луганская и Донецкая народные республики, пока еще не признанные официально мировым сообществом.

Несмотря на это, Россия поддерживает с ними тесные связи, в том числе экономические отношения. Сообщается, что из Орловской области в ЛНР и ДНР в этом году поставлялась мясная и молочная продукция. Кстати, такие же товары из Орла в этом году поставлялись и в другие регионы Украины. Всего же, по данным ТУ Россельхознадзора, в страны дальнего и ближнего зарубежья отгружено более 8 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, более 3 тысяч тонн мяса и мясной продукции, а также около 500 тонн молочных продуктов.

«Так, получателями субпродуктов свиных и кишечного сырья стали Гонконг и Вьетнам, — говорят в ведомстве. — Мясная и молочная продукция поставлялась в Абхазию, Азербайджан, Грузию, Молдову, Монголию, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армению, Киргизию, Вьетнам, Китай, Узбекистан. Корма и кормовые добавки экспортировались в страны Европейского союза».

В ведомстве подчеркнули, что вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, а ее качество и безопасность были подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

ИА Орелград