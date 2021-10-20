Орловец ловко обчистил счет собутыльника во время застолья

Делец попросил в долг одну сумму, а взял в 10 раз больше.

Довольно любопытное уголовное дело о хищении чужих денег рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Речь идет о краже накоплений с банковской карты. Как рассказали в пресс-службе районного суда, преступление было совершено местным жителем в начале февраля 2021 года. Из материалов дела следует, что тем вечером подсудимый распивал спиртные напитки совместно со своим соседом.

В какой-то момент он попросил у собутыльника деньги в долг – мужчина хотел занять 1000 рублей. Сосед согласился, но наличных, вероятно, у него при себе не было. Поэтому решил одолжить деньги со своего счета. При этом потерпевший проявил недопустимую неосторожность. Доверяя подсудимому, он передал ему свой мобильный телефон, чтобы тот сам зашел в мобильное банковское приложение и перевел на свой счет запрошенную сумму.

При этом доверчивый сосед сообщил собутыльнику пароль для входа на свою личную банковскую страницу. Подсудимый провернул финансовую операцию. На следующее утро сосед проверил свое мобильное приложение и заметил, что его приятель перевел на свою карту не 1000 рублей, как договаривались, а 10 000 рублей. Таким образом, как посчитал суд, подсудимый незаконно перевел 9000 рублей себе на счет.

«При рассмотрении уголовного дела подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал, указав, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда. — Приговором он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Данный приговор участниками процесса не обжалован и вступил в законную силу».

ИА Орелград