Орловские интернаты проверили детский омбудсмен и прокуроры

Выездная проверка была проведена в рамках соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, выездная проверка бюджетных учреждений была проведена детским правозащитником Константином Домогатским совместно с прокуратурой региона в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве. К участию в выездном мероприятии также были привлечены сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и Главного управления МЧС России по региону. В ходе выездной проверки совместная межведомственная группа проверила деятельность и условия содержания детей в бюджетном учреждении «ДМСРЦН «Серпантин», а также в Дмитровской, Троснянской и Кромской общеобразовательных школах-интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«В рамках выезда дана оценка соблюдения в учреждениях санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарных требований, законодательства, прав детей на охрану здоровья и безопасное использование спортивного и игрового оборудования, — пояснили в аппарате детского омбудсмена. — Проверено исполнение законодательства при допуске работников учреждений к работе с детьми. По фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования».

Константин Домогатский побеседовал с самими детьми, а также осмотрел жилые и бытовые помещения, столовые, игровые площадки и места для прогулок. Кроме того, правозащитник провел «мониторинг реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в учреждениях, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи и реабилитации». О конкретных результатах проверки официально пока не сообщило ни одно ведомство, сотрудники которых в ней участвовали.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2021 года в системе образования Орловской области насчитывалось 12 государственных учреждений интернатного типа. Сеть специальных коррекционных учреждений включает в себя 6 школ-интернатов для детей, одна школа-интернат реализует образовательные потребности детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. В единственном в регионе детском доме и школах-интернатах на отчетную дату воспитывалось 1233 ребенка, из которых 17 процентов имели статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ИА «Орелград»