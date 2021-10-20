Орловским аудиторам пообещали премии до 200 процентов

В Орловском районе обновили положение о работе Контрольно-счетной палаты.

Депутаты Орловского окружного совета утвердили новый состав Контрольно-счетной палаты, а также приняли новое положение об условиях оплаты ее сотрудников. Должностные оклады установлены небольшие. Например, оклад главы счетного органа составляет чуть более 14,8 тысячи рублей, аудитора – чуть более 12,6 тысячи рублей, а простого инспектора – даже менее 10 тысяч. Однако документ дает возможность сотрудникам КСП заработать на различных надбавках и премиях.

Например, ежемесячная надбавка за особые условия работы составит от 100 до 120 процентов от должностного оклада. Надбавка за выслугу лет варьируется от 10 до 30 процентов от оклада. Величина последней зависит от стажа работы – чем он выше, тем больше бонус. Согласно новому положению, премии за выполнение особо важных и сложных заданий могут выплачиваться в размере до 200 процентов от должностного оклада. Кроме того, предусмотрены квартальные и годовые премии, а также премии в связи с праздничными датами.

Отметим, что праздничные бонусы сотрудникам КСП будут выплачиваться в честь Дня местного самоуправления, Дня Орловского муниципального округа и в связи с новогодними каникулами. При вынесении выговора размер премии снижается на 20 процентов, а полностью лишить премии сотрудника КСП могут за существенное нарушение или недобросовестное исполнение служебных обязанностей. Сотрудникам счетной палаты также положены дополнительные дни к основному отпуску. Их количество зависит от стажа. Если последний не превышает пяти лет, то к отпуску добавляется 1 день. Максимум – 10 календарных дней дополнительного отпуска – положен тем, у кого рабочий стаж составляет 15 и более лет.

ИА «Орелград»