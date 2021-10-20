Под Орлом запретят пить и курить на скотомогильнике

Трезвого подрядчика для проведения особых работ ждут в Болховском районе.

В Орловской области объявлен тендер на выполнение работ по благоустройству территории сибиреязвенного скотомогильника. Заказчиком и организатором закупки выступает бюджетное учреждение «Болховская районная станция по борьбе с болезнями животных». Соответственно, работы будут оплачены за бюджетный счет. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 919,2 тысячи рублей. Сам сибиреязвенный скотомогильник находится на территории Бориловского сельского поселения Болховского района.

Как следует из технического задания, работы должны быть выполнены в течение 30-ти календарных дней с даты заключения контракта, причем начать их подрядчик должен уже на следующий после заключения контракта день. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ, СанПин и СНиП. Кроме того, подрядчик должен дать двухлетний гарантийный срок эксплуатации объекта. В течение этого времени он будет обязан устранять возникающие дефекты за свой счет.

Что касается самих работ, то благоустройство, в основном, будет заключаться в ремонте ограждения территории скотомогильника. Подрядчик должен установить глухие ворота с навесным замком и необходимые металлические конструкции, убрать с территории мусор. Перед скотомогильником будут установлены соответствующие дорожные знаки и четыре, по одному с каждой стороны, информационных щита размером 700х350 мм. На них должна быть нанесена одинаковая предупреждающая надпись: «Осторожно! Сибирская язва! Скотомогильник».

Отметим, что подрядчику запретят проводить работы, связанные с выносом грунта и остатков имеющегося ограждения за пределы территории сибиреязвенного скотомогильника. Также нельзя вывозить скошенную траву, вырубленные и спиленные кустарники и деревья. Запрещено использовать остатки строительных материалов и смесей за пределами сибиреязвенного скотомогильника. Кроме того, рабочим запрещено «пить, курить, принимать пищу, находиться на территории сибиреязвенного скотомогильника без средств индивидуальной защиты».

ИА «Орелград»