Профицит в 133 миллиона обнаружился в Орловской области

Власти Орловского района отчитались об исполнении бюджета.

Администрация Орловского района утвердила отчет об исполнении муниципального бюджета по итогам 9 месяцев 2021 года. Согласно этому документу, по доходам за отчетный период времени он исполнен в сумме 1,088 миллиарда рублей, а по расходам – в сумме 955,159 миллиона рублей. Таким образом, профицит районного бюджета на отчетную дату составил 133,5 миллиона рублей, или более 10 процентов от общего объема доходов.

Отметим, что далеко не каждое муниципальное образование Орловской области может похвастать подобным достижением. При этом чиновники уверяют, что все запланированные обязательства выполнены в полном объеме. Впрочем, свое слово предстоит сказать еще местным депутатам. Отчет об исполнении бюджета уже направлен администрацией в Окружной совет народных депутатов, который должен его согласовать и высказать свои пожелания и замечания.

Приведены в отчете и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, а также о расходах на их содержание. Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 октября 2021 года в Орловском районе насчитывалось 117 муниципальных служащих, на содержание которых из местного бюджета было потрачено 53,16 миллиона рублей. Кроме того, на ту же дату в районе насчитывался 1701 работник муниципальных учреждений. На них из бюджета было затрачено 345,19 миллиона рублей.

ИА Орелград