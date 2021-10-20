В Ливнах появились солнечные часы и бельчатник

Солнечные часы установлены в «Славянском саду» города Ливны.

Как сообщили в администрации города Ливны, в парке «Славянский сад» появился новый арт-объект — «Солнечные часы». Его установка была оплачена за счет президентского гранта. Важную роль здесь сыграла городская общественная организация добровольцев «Орион». Это она подала заявку на участие в конкурсе Фонда президентских грантов, и ее проект под названием «Время солнца» стал одним из победителей.

«Напомним, благодаря достижениям «Ориона» в проектной работе при поддержке предпринимателя Сергея Клушина в Ливнах реализовано уже три проекта на средства Фонда президентских грантов – на общую сумму порядка 4 миллионов рублей, — говорят в мэрии Ливен. — В «Славянском парке», например, на радость взрослым и детям, действуют бельчатник и голубятня, проводятся различные мероприятия».

Местные власти также отмечают, что сам парк в последние годы заметно преобразился. В его благоустройство вкладываются немалые средств, причем, подчеркивают в мэрии, в этом участвовало не только государство, но и спонсоры и общественники. Например, волонтеры в ходе субботников высаживают в парке цветы. А в 2018 и 2019 годах «Славянский парк» в качестве общественной территории стал участником регионального проекта «Народный бюджет». Общая сумма финансирования этого проекта составила 7,7 миллиона, из которых 1,05 миллиона составили частные инвестиции.

«В 2020 и 2021 годах благоустройство этой территории проводилось в рамках муниципальной программы и национального проекта «Жилье и городская среда», на благоустройство направлено 14,2 миллиона рублей, — добавили в мэрии. — Заросшая защитная зона бывшего завода «Ливныпластик» превратилась в современное и комфортное городское пространство».

ИА «Орелград»