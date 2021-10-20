В Орле чиновники отказали ИП в контракте из-за отсутствия нумерации

УФАС и арбитражный суд поддержали чиновников в споре с предпринимателем.

Арбитражный суд Орловкой области вынес решение по делу, участниками которого стали индивидуальный предприниматель и региональное управление ФАС России. Как пояснили в областной антимонопольной службе, бизнесмен в судебном порядке пытался оспорить постановление этой службы. История началась еще летом, когда ИП обратился в УФАС за помощью. Он подал жалобу на действия комиссии заказчика, в роли которого выступало МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Как усматривается из материалов дела, извещение о закупке было размещено в единой информационной системе в апреле 2021 года, аукцион состоялся в мае. Начальная максимальная цена контракта составляла 986,13 тысячи рублей. Победитель получал право на поставку детского игрового оборудования. Было подано три заявки, одну из которых организаторы отклонили, а две были допущены для участия в аукционе.

Победителем стал ИП, который сразу после подведения итогов аукциона направил в МКУ «УКХ города Орла» подписанный им проект контракта. А в качестве обеспечения исполнения контракта он предоставил банковскую гарантию. Изучив этот документ, МКУ «УКХ города Орла» приняло решение о признании победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Заказчик указал, что при проверке копии банковской гарантии было установлено, что она соответствует условиям муниципального контракта. Однако вопреки требованиям закона о закупках в этом документе отсутствовала обязательная нумерация. По закону, все листы банковской гарантии должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Также было установлено, что в нарушение закона ответственность гаранта за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства была ограничена суммой, на которую выдана гарантия. Не согласившись с решением МКУ «УКХ города Орла», ИП направил в Орловское УФАС жалобу на действия заказчика. По его мнению, чиновники неправомерно отказались принимать представленную им банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта.

Однако комиссия Орловского УФАС, рассмотрев жалобу по существу, пришла к выводу, что ее доводы были необоснованными, а действия комиссии заказчика — правомерными. После этого предприниматель обжаловал в суде уже решение антимонопольщиков. В пресс-службе УФАС отметили, что суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, принял решение отказать предпринимателю в удовлетворении заявленных им требований.

Арбитраж в своем решении указал, что представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям закона о контрактной системе, является основанием для ее отказа. Участник аукциона, представивший банковскую гарантию с недостатками, считается уклонившимся от заключения контракта. «Таким образом, представление банковской гарантии, не соответствующей установленным требованиям, является достаточным основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании победителя закупки уклонившимся от заключения контракта», — резюмируют в Орловском УФАС.

ИА Орелград