В Орле чиновников обязали привиться против COVID-19

Соответствующее постановление издал глава регионального Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Орловской области Александр Румянцев издал постановление «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан по эпидемическим показаниям». Согласно этому документу, обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники, работающие на основании трудовых и гражданско-правовых договоров в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в целом ряде сфер.

В частности, обязательной вакцинации подлежат служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, а также муниципальные чиновники и работники органов власти и подведомственных им организаций на территории Орловской области. Кроме того, вакцинацию должны пройти работники таких сфер и организаций, как торговля, салоны красоты, СПА-салоны, фитнес-клубы, бассейны, прачечные, общепит, финансовые организации и почта, МФЦ, общественный транспорт и такси, музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы и др.

Руководителям организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в указанных документом сферах, предписано в срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной; в срок до 7 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ. Всего в указанные сроки должно быть привито не менее 80 процентов от общей численности их работников.

Также Александр Румянцев предписал усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок. Все эти решения были приняты на основании анализа эпидемиологической ситуации в регионе. Из постановления следует, что в Орловской области со второй декады сентября отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах. Показатель заболеваемости составляет 212,95 случая на 100 тысяч населения, динамика прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей календарной неделей составила 20,15 процента.

«Среднесуточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние 7 дней составил 30,4 на 100 тысяч населения при показателе заболеваемости за предыдущую неделю — 25,3 на 100 тысяч населения, — говорится в документе. — За последнюю календарную неделю случаи новой коронавирусной инфекции регистрировались на всех административных территориях области».

ИА Орелград