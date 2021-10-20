В Орле расширили список получателей компенсации за поднаем жилья

Мэрия внесла изменения в собственное постановление, принятое в марте 2021 года.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города от 18 марта 2021 года. Тем документом был утвержден порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем, аренду) жилья. Такие выплаты до сих пор были положены только собственникам и нанимателям квартир в многоквартирных домах, признанных аварийными, в случае введения режима повышенной готовности, либо режима чрезвычайной ситуации.

Поясним, что такой режим вводится, например, когда заметно обветшавший дом достигает такого технического состояния, что проживать в нем становится опасно для жизни. В этом случае жильцов срочно выселяют. Мэрия по возможности предоставляет им жилье из своего маневренного фонда. Однако кому-то его может не хватить, а кто-то и сам отказывается, так как маневренное жилье по своим характеристикам подходит не всем.

В этом случае некоторые выселенные жильцы вынуждены арендовать квартиры. Здесь-то на помощь им и приходит мэрия, которая выплачивает компенсации за поднаем из своего резервного фонда. Согласно новому постановлению мэра, отныне расширен список получателей компенсации. Помимо собственников или нанимателей (людей, живущих в муниципальной квартире по договору найма с ней), право на получение ежемесячной денежной компенсации получили члены их семей. Отметим, что действие поправки мэр распространил на правоотношения, возникшие с 18 марта 2021 года. То есть теперь члены семей могут потребовать компенсацию, которая им до сих пор не была положена.

Напомним, компенсация предоставляется в безналичной форме, чиновники перечисляют ее на банковский счет получателя. Для ее назначения горожанин должен написать заявление в управление городского хозяйства и транспорта. При этом он обязан подать пакет документов, включая обязательство об освобождении квартиры в аварийном доме на срок не менее срока договора найма другого жилья. Заявителю откажут, если выяснится, что него или членов его семьи есть другое собственное жилье, кроме аварийного.

Впрочем, это не страшно. На этот счет постановление говорит следующее: «Отказ в предоставлении ежемесячной денежной компенсации не препятствует повторному обращению гражданина с заявлением о предоставлении ежемесячной денежной компенсации после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации».

ИА «Орелград»