В Орле ужесточили правила контроля за расходами чиновников

Новые нормы касаются руководителей муниципальных учреждений.

Изменения внесены в городское положение «О контроле за соответствием расходов руководителя муниципального учреждения и членов его семьи их доходам». Соответствующее постановление подписал мэр Орла Юрий Парахин. Правка затронула целый ряд важных пунктов. Обновленное положение устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов руководителя муниципального учреждения, его супруги и несовершеннолетних детей соответствующим доходам.

Поясним, что «контролеры» будут обращать особое внимание на крупные сделки, совершенные чиновником или его близкими родственниками. Например, согласно новым правилам, основанием для решения о проведении проверки может стать «достаточная информация» о том, что руководитель муниципального учреждения купил земельный участок или другой объект недвижимости, автомобиль или иное транспортное средство.

Проверку проведут и в том случае, если в мэрию поступит информация о покупке чиновником ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных складочных капиталах организаций), цифровых финансовых активов и цифровой валюты на сумму, превышающую общий доход чиновника и его супруги за три последних года. Словом, чиновнику придется объяснять, причем в письменном виде, откуда он взял деньги на дорогостоящую покупку, цена которой превышает трехлетний доход всей его семьи.