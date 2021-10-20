В Орле ужесточили правила контроля за расходами чиновников

20.10.2021 | 14:05 Новости, Экономика

Новые нормы касаются руководителей муниципальных учреждений.

Изменения внесены в городское положение «О контроле за соответствием расходов руководителя муниципального учреждения и членов его семьи их доходам». Соответствующее постановление подписал мэр Орла Юрий Парахин. Правка затронула целый ряд важных пунктов.  Обновленное положение устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов руководителя муниципального учреждения, его супруги и несовершеннолетних детей соответствующим доходам.

Поясним, что «контролеры» будут обращать особое внимание на крупные сделки, совершенные чиновником или его близкими родственниками. Например, согласно новым правилам, основанием для решения о проведении проверки может стать «достаточная информация» о том, что руководитель муниципального учреждения купил земельный участок или другой объект недвижимости, автомобиль или иное транспортное средство.

Проверку проведут и в том случае, если в мэрию поступит информация о покупке чиновником ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных складочных капиталах организаций), цифровых финансовых активов и цифровой валюты на сумму, превышающую общий доход чиновника и его супруги за три последних года. Словом, чиновнику придется объяснять, причем в письменном виде, откуда он взял деньги на дорогостоящую покупку, цена которой превышает трехлетний доход всей его семьи.

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