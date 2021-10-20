В Орле вынесли приговор по делу о погибшем в траншее рабочем

Глава компании осужден за преступление против общественной безопасности.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Глазуновским районным судом Орловской области в отношении руководителя компании «Шанс». Как пояснили в пресс-службе суда, он совершил неосторожное преступление средней тяжести против общественной безопасности. Произошло это в мае 2021 года. Утром того дня директор фирмы отправил бригаду рабочих на прокладку системы водоотведения от одного из домов в поселке Глазуновка до общего трубопровода.

Во время работ произошло ЧП. Около 16 часов дня, сразу после прошедшего дождя, машинист экскаватора по указанию слесаря выкопал траншею длиной почти 10 метров и глубиной почти два метра. Затем слесарь спустился в эту траншею для монтажа полиэтиленовой трубы и присел на корточки. В это время обрушился грунт, и слесаря засыпало землей. К сожалению, полученные им при этом травмы оказались несовместимыми с жизнью. Рабочий скончался на месте происшествия.

Рассматривая уголовное дело, суд пришел к выводу, что директор фирмы не обеспечил безопасные условия труда, что привело к трагедии. Действия бизнесмена были квалифицированы по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему было назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Кроме того, суд на полтора года лишил его права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при проведении строительных работ. Осужденный не согласился с обвинительным приговором и обжаловал его в апелляционном порядке. Несколько дней назад Орловской областной суд оставил вердикт без изменения, а апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения. Отметим, что приговор уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»