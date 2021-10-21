Названы профессии, по которым в Орле готовы платить 70 тысяч

Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые рабочие места.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в настоящий момент в региональном банке вакансий содержится информация о 9,4 тысячах свободных рабочих мест. В ведомстве отмечают, что в число наиболее востребованных на рынке труда региона специалистов входят врачи и медсестры, воспитатели и учителя-предметники, менеджеры и инженеры различного профиля, педагоги допобразования, подсобные и кухонные рабочие, продавцы, уборщики, укладчики-упаковщики, водители, электромонтеры и слесари.

«В числе вошедших в рейтинг востребованных в Орловской области рабочих рук, которым работодатель согласен платить до 60 тысяч рублей и выше, — машинисты, накатчики и сушильщики бумагоделательной машины, — рассказали в управлении. — До 70 тысяч рублей работодатели готовы платить участковым педиатрам, трактористам-машинистам и водителям».

В базе вакансий имеются и штучные рабочие места, зарплата на которых может быть значительно выше среднеобластного уровня. Например, одно из орловских предприятий ищет себе заместителя директора по экономике и финансам. Платить такому специалисту фирма готова 95 тысяч рублей в месяц. Эксперты говорят, что в Орле даже разнорабочим готовы платить до 60 тысяч рублей. Медучреждения ищут врачей узких специализаций на зарплату в 50-60 тысяч. Столярам и грузчикам предлагают до 45 тысяч рублей, водитель погрузчика способен зарабатывать до 50 тысяч в месяц.

«Весьма востребована и в большинстве организаций хорошо оплачиваема сфера услуг — парикмахеры, маникюрши, швеи и другие профессионалы, — говорят в управлении. — Ценятся специалисты, хорошо разбирающиеся в бухгалтерии и бухгалтерских программах, кадровых вопросах, документоведении. Эти знания могут стать основой как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела».

ИА «Орелград»