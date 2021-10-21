Подозреваемому в убийстве Вики Гнедовой продлили арест

21.10.2021 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Суд в Орле удовлетворил ходатайство следствия.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда города Орла,  рассмотрено и удовлетворено постановление следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Следствие просило продлить срок содержания под стражей Шавкату Шаяхмедову. Напомним, его обвиняют в убийстве девятилетней Вики Гнедовой из села Казарь Залегощенского района Орловской области

«В судебном заседании следователь ходатайство поддержал, — рассказали в пресс-службе Советского районного суда. — Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, пришел к выводу о продлении Шаяхмедову Ш.Г. срока содержания под стражей  на 2 месяца и 25 суток. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

Как уже писал «Орелград», Вика Гнедова пропала в июне 2021 года. Это событие всколыхнуло всю страну. Девочку искали не только правоохранители, но и волонтеры. Ее бездыханное тело было обнаружено в сентябре в подвале многоквартирного дома, где она проживала с родителями. В этом же доме проживал 61-летний Шаяхмедов, теперь уже бывший работник местной школы, которого обвиняют по ч.2 ст.105 УК РФ, то есть в убийстве девочки.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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