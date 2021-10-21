Полтора миллиарда направят в следующем году на орловское ЖКХ

21.10.2021 | 11:35 ЖКХ, Новости

Общие расходы на национальную экономику составят более девяти миллиардов рублей.

В следующем году из областного бюджета планируется направить полтора миллиарда рублей на направление жилищно-коммунального хозяйства, сообщила Елена Сапожникова, руководитель Департамента финансов Орловской области.

Об этом было объявлено вчера на заседании комитета облсовета по промышленности, ЖКХ и транспорту. Из этой суммы на благоустройство запланировано 196,1 млн руб, на жилищное хозяйство – 343,3 млн руб, на коммунальное хозяйство – 160,8 млн руб.

В общей сложности расходы на национальную экономику превысят девять миллиардов рублей. На транспорт будет выделено 208,2 миллиона.

ИА «Орелград»

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