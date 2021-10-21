В обучение орловских муниципальных служащих вложено 390 тысяч рублей

Источник финансирования – областной бюджет.

За текущий год на обучение муниципальных служащих было выделено 390 тысяч рублей, сообщил вчера Александр Смирнов, начальник Главного управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области.

На эти средства, выделенные из областного бюджета, было обучено 152 чиновника. Об этом стало известно на вчерашнем заседании комитета облсовета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, которое провёл его председатель Иван Грачев. В заседании приняли депутат Иван Митин, члены Правительства Орловской области, сотрудники прокуратуры, сотрудники Аппарата областного Совета, представители СМИ, а также заместитель Председателя областного Совета – председатель комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Иван Дынкович.

В числе прочего, была озвучена информация о том, что инфляция в декабре 2021 года оценивается на уровне порядка 5,9 % к декабрю 2020 года, среднегодовая – на уровне 106 %, а в 2022-2024 годах инфляция прогнозируется на уровне 4 % Последний показатель соответствует среднероссийскому.

ИА «Орелград»