В Орловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Рост заболеваний наблюдается во всех возрастных группах.

Власти Орловской области приняли решение об обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Требования коснулись: сотрудников сфер здравоохранение и образования, социальных работников, работников предприятий общественного питания, транспорта, ЖКХ и энергетики, работников сферы услуг и физкульно-оздоровительных комплексов, сотрудников организаций, оказывающих почтовые услуги и клиентских подразделений финансовых организаций, а также работников учреждений, где проводятся культурные и просветительские мероприятия.

Осенью в регионе резко увеличилось количество заражений коронавирусной инфекцией. Это затронуло все возрастные категории.

ИА «Орелград»