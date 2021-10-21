Ведущие компании-застройщики обсудили ипотечный рынок

Единый Ресурс Застройщиков организовал круглый стол для экспертов строительной отрасли.

Вчера ведущие российские компании-застройщики приняли участие в работе круглого стола «Ипотека. Новые рекорды рынка и новые предложения от застройщиков», который организовал Единый Ресурс Застройщиков.

Представители строительных компаний подвели итоги трех кварталов 2021 года. Обсуждались темпы строительства и реализации проектов, показатели по ипотеке, и влияние госпрограмм на стоимость жилья.

Как отметил генеральный директор «Института развития строительной отрасли» Кирилл Холопик, благодаря внедрению льготной ипотеки, доля недвижимости, которую приобретают с использованием кредитных средств, значительно выросла. Однако, в данный момент необходимо внедрение адресной помощи власти не только клиенту, но и застройщикам, чтобы сохранять низкую ставку и препятствовать росту стоимости квадратного метра.

В ходе проведения круглого стола стало известно, что около 80% квартир, построенных «Орёлстроем», покупаются в ипотеку. Это связано с тем, что процент ставки орловской компании – один из самых низких в России.

«Очевидно, что размер ставки по ипотеке будет увеличиваться, однако, мы в партнерстве с банками и Администрацией Орловской области постоянно внедряем новые механизмы льготной ипотеки для наших покупателей. Кроме того, «Орёлстрой» обладает значительным опытом в реализации программы по переселению жителей Севера. Орловский регион, где мы уже почти 80 лет возводим массовое жилье, является одним из самых популярных для северян, благодаря климату, развитой инфраструктуре и географическому положению», – сообщила Ольга Спиридонова, руководитель отдела продаж новостроек ПАО «Орёлстрой».

ИА «Орелград»