Орел выделит минимум средств на ремонт дорог

Утверждены объемы финансирования дорожной программы на 2022 год.

Мэр Орла Юрий Парахин в очередной раз скорректировал параметры муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города на 2020-2022 годы». В частности, изменения внесены в паспорт программы в части описания объемов и источников финансирования. Согласно обновленной версии документа, в следующем году в целом на программу предполагается выделить 798,4 миллиона рублей. Для сравнения, объем финансирования по итогам 2020 года составил 1,042 миллиарда рублей, по итогам 2021 года, как ожидается, составит 1,399 миллиарда.

Большую часть средств, почти 705 миллионов рублей, город в 2022 году планирует получить из бюджета регионального Дорожного фонда. Доля муниципалитета, который для получения областных средств обязан обеспечить собственное софинансирование, составит 13,6 миллиона рублей. На данный момент это наименьший объем софинансирования, закладываемый в последние годы в муниципальный бюджет, хотя, конечно, параметры программы могут быть скорректированы еще неоднократно. Тем не менее, в предыдущие годы город вкладывал в ремонт своих дорог большие суммы, чем запланировано на будущий год. Так, в 2020-м объем софинансирования из муниципальной казны составил около 19,6 миллиона рублей, в текущем году должен составить порядка 26,6 миллиона.

Обновил мэр Парахин и целевые индикаторы программы. Из нового паспорта следует, что реализация проекта позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла площадью 886 789,1 квадратных метров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Кроме того, на 12,6 процента должна сократиться доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

ИА «Орелград»