В орловских колониях ужесточили режим

Режимно-ограничительные мероприятия введены из-за наступления коронавируса.

Управление ФСИН России по Орловской области выступило с обращением, адресованным родственникам заключенных. Из него следует, что с 19 октября 2021 года и до особого указания режимно-ограничительные мероприятия введены в исправительных колониях №№ 2, 5 и 6, колониях-поселениях №№ 3 и 7, а также в следственном изоляторе города Орла. В этих учреждениях приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий, а также проведение всех массовых мероприятий.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, ограничения введены в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. Отметим, что при этом прием посылок и передач разрешен, но с соблюдением мер инфекционной безопасности. Он осуществляется в штатном режиме, заверили в региональном управлении ФСИН.

«Следователи, дознаватели, адвокаты и другие лица, имеющие право на оказание юридической помощи, посещают подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий, где имеется защитное разделительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что в самом управлении ФСИН и подведомственных ему учреждениях приостановлен прием граждан по личным вопросам. Ведомство просит желающих обращаться по всем вопросам письменно: при помощи обычной почтовой связи или через интернет-приемную. «Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введенным ограничительным мероприятиям, — говорят в управлении. — Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Орловской области».

ИА «Орелград»