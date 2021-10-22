В Орловской области развернуто 72 дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Коечный фонд пополнен за счет Мценска, Кром и Болхова.

За последнюю неделю в медицинских учреждениях Орловской области было развернуто 72 дополнительные койки, предназначенные для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Это стало известно сегодня во время онлайн-брифинга, который провел Владимир Николаев, исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения.

«Сейчас у нас продолжается работа по развертыванию коек для оказания медицинской помощи пациентам. За последнюю неделю открыто 30 новых коек в Мценской Центральной районной больнице, вчера открыли 12 коек в Болховской ЦРБ и еще 30 — в Кромской ЦРБ», — сообщил Николаев.

В очередной раз прозвучал призыв вакцинироваться, поскольку для победы над пандемией необходимо достижение популяционного иммунитета. Задача будет считаться решенной если порядка 75% человек будут обладать иммунным ответом против инфекции.

В настоящий момент вакцинацию в Орловской области прошли менее 50% человек.

ИА «Орелград»