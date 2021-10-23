Нарушения трудовых прав вскрыли в орловском техникуме

Предписание об устранении нарушений выдано техникуму агробизнеса и сервиса.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, руководству Орловского техникума агробизнеса и сервиса выдано предписание об устранении нарушений. Они были вскрыты в ходе внеплановой проверки, проведенной по поступившей в ведомство жалобе. Судя по сообщению инспекции, заявление написал один из работников техникума, которого пытались уволить с нарушением норм трудового законодательства.

В инспекции напомнили, что согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Кроме того, о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

Однако при проверке выяснилось, что в данном случае работодателем были нарушены вышеуказанные обязательные для исполнения требования трудового законодательства. В инспекции, например, отмечают, что единственным подтверждением уведомления стал лишь журнал регистрации почтовых отправлений. Кроме того, было установлено, что в день издания уведомления о прекращении срочного трудового договора в связи с истечением его срока пожаловавшийся в инспекцию работник трудился на своем рабочем месте, что подтверждается табелем учета рабочего времени. Учитывая все это, инспекция пришла к выводу, что работник не был предупрежден в письменном виде о предстоящем увольнении, следовательно, были нарушены его законные права.

ИА «Орелград»