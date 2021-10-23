Орловский кооператив почти год работал в долг

23.10.2021 | 11:00 Закон и порядок, Новости

«Выбивать» задолженность ему пришлось по суду.

Арбитражный суд Орловской области  рассмотрел в отрытом судебном заседании дело по исковому заявлению сельскохозяйственного перерабатывающе-сбытового потребительского кооператива «Маяк» из Должанского района к индивидуальному предпринимателю, задолжавшему ему почти 9,6 миллиона рублей. Представители сторон в суд не явились. Поэтому материалы были рассмотрены без них. Арбитраж установил, что стороны наладили деловые связи еще в декабре 2017 года, когда бизнесмен заключил с кооперативом договор на закупку молока.

Соответственно, поставщик принял на себя обязательство поставлять молоко натуральное коровье, а покупатель обязался принимать его и своевременно оплачивать. До определенного момента времени оплаты производились регулярно, но затем кооператив буквально начал работать в долг. Как видно из расчета исковых требований, «надлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате товара прекратилось в марте 2020 года». В соответствии с этим расчетом, задолженность копилась по декабрь 2020 года и достигла вышеуказанной суммы.

Не желая мириться с этим, кооператив уже в апреле текущего года направил бизнесмену письменную претензию, которая удовлетворена не была. Только в суде истцу удалось добиться защиты своих прав. Арбитраж исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с ответчика всю заявленную сумму задолженности. Кроме того, предпринимателю придется внести в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере более 70 тысяч рублей. Добавим, что решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»

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