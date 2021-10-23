Стало известно, сколько миллиардов в Орле потратят на нацпроекты

Параметры финансирования нацпроектов озвучили областные власти.

Правительство Орловской области раскрыло данные о прогнозируемом объеме финансирования национальных проектов в 2022 году. Основные цифры уже включены в проект бюджета региона, к рассмотрению которого приступили депутаты Орловского облсовета. Из пояснительной записки к нему следует, что при формировании расходной части областного бюджета приоритет отдавался достижению национальных целей развития. В 2022 году на это планируется направить 6,6 миллиарда рублей, что должно превысить уровень 2021 года в сопоставимых ценах на 1,666 миллиарда рублей, или на 33,8 процента.

В частности, на реализацию нацпроекта «Демография» предполагается выделить 1,547 миллиарда рублей. За счет этих средств в регионе обещают продолжить проект по созданию условий для занятий спортом. Планируется возведение спортивных площадок и продолжение строительства футбольного манежа в Орле. Для спортивных учреждений Орловской области будет приобретено новое оборудование и инвентарь.

Финансирование нацпроекта «Образование» составит 956 миллионов рублей с приростом к уровню 2021 года на 25,6 процента. В данном случае власти обещают продолжить работу по созданию условий для дополнительного образования детей в отдаленных районах сельской местности. Кроме того, в ряде районных школ планируется открыть новые «Точки роста». Также будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Он станет единым оператором ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профобучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации всех категорий граждан. На нацпроект «Здравоохранение» предлагается потратить 478,3 миллиона рублей. Эти средства будут направлены, в том числе, на организацию планировочных решений и оснащение медицинским оборудованием региональных сосудистого и онкологического центров.

Проект «Жилье и городская среда» обойдется бюджету в 1,222 миллиарда с приростом к уровню 2021 года более чем в 2,3 раза. В рамках его реализации планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 292 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, запланировано строительство станции умягчения воды на территории Окского водозаборного узла в Орле. также в следующем году власти обещают вложить в ремонт дворов, зон отдыха и парковых территорий 552,1 миллиона рублей. Оставшаяся сумма будет выделена на федеральные проекты «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Экология» и «Производительность труда и поддержка занятости».

ИА «Орелград»