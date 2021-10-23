В Орле приставы отчитались о превышении доковидных показателей

Судебные приставы региона подвели промежуточные итоги своей работы.

В Орловской области судебные приставы-исполнители в преддверии своего профессионального праздника подвели предварительные итоги деятельности. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Согласно ее данным, по итогам 9 месяцев 2021 года судебные приставы области окончили 220 952 исполнительных производства. Данный показатель на 12 процентов превысил уровень аналогичного периода 2020 года, когда окончено было «всего» 196 845 таких производств.

В службе отмечают, что по ряду направлений деятельности показатели доковидного 2019 года оказались превышены. В частности, сообщается о рекордной для региона фактически взысканной суммы задолженности. В этом году она уже составила 2,335 миллиарда рублей, что на 35 процентов больше, чем было год назад, и на 30 процентов больше уровня 2019 года. Поясним, что в минувшем году за аналогичный период времени приставы взыскали с должников 1,732 миллиарда рублей, а в доковидном 2019-м – 1,801 миллиарда.

В управлении ФССП также рассказали, что 65 процентов от взысканной в этом году суммы задолженности было перечислено в пользу взыскателей — граждан и организаций. А оставшаяся часть перечислена в консолидированный бюджет. Кстати, взысканная задолженность по обязательным платежам в бюджет составила 822 миллиона рублей, что на 23 процента превысило показатель 2020 года (670,6 миллиона рублей) и на 31 процент – показатель 2019 года (628,9 миллиона).

«В пользу граждан и организаций взыскана задолженность на общую сумму 1,513 миллиарда рублей, или на 43 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 29 процентов больше, чем за 9 месяцев 2019 года», — добавили в УФССП.

ИА «Орелград»