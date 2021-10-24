Более 200 «зерновых» штрафов выписал орловский Россельхознадзор

Ведомство выявило свыше 273 тысяч тонн некачественного зерна в этом году.

В 2021 году сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявлено более 273 тысяч тонн некачественного зерна. Такие данные привели в пресс-службе ведомства. Сообщается, что всего было проведено 493 различных мероприятия по контролю за оборотом зерновой продукции, в том числе 22 проверки по требованию прокуратуры. В двух случаях в таких проверках принимали участие сами прокурорские работники.

В результате было вскрыто 295 правонарушений, а всего по итогам проведенных контрольных мероприятий был составлен 371 протокол об административных правонарушениях. Материалы проверок специалисты Россельхознадзора передавали на рассмотрение в арбитражный суд Орловкой области и районные мировые суды. Последние вынесли 212 постановлений и решений о привлечении виновных к административной ответственности. Обща сумма штрафов составила 3,57 миллиона рублей. В 158 случаях суды наказали виновных предупреждениями.

Кроме того, сообщает ТУ Россельхознадзора, самим ведомством по итогам проверок было выдано 469 предписаний об устранении выявленных правонарушений и внесено 36 представлений. Добавим, что в целом в этом году проконтролировано 3,6 миллиона тонн зерна. Вышеуказанные 273,3 тысячи тонн некачественного зерна были выявлены по результатам лабораторных исследований. Как говорят в ведомстве, это зерно не соответствовало требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности. Кстати, забраковано по этой причине было и 15,4 тысячи тонн экспортного зерна.

ИА «Орелград»