Орловский Россельхознадзор наказал 111 хозяйств за бездействие

В вину аграриям вменили нежелание бороться с сорняками и другими вредителями.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало результаты своей работы в области внутреннего карантина растений за 9 месяцев 2021 года. Сообщается, что за отчетный период времени на территории двух подведомственных регионов были проведены карантинные фитосанитарные обследования на площади более 360 тысяч га. В результате были подтверждены ранее выявленные очаги по девяти карантинным объектам на общей площади 68,7 тысячи га. Не обошлось без нарушений и наказаний.

«За бездействие и несвоевременную борьбу с карантинными объектами привлечены к административной ответственности 111 хозяйств и организаций Орловской и Курской областей, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Под контролем должностных лиц управления во всех очагах проведен комплекс карантинных фитосанитарных мероприятий направленных на локализацию и полную ликвидацию карантинного объекта».

Итогом этой работы стало упразднение 10-ти карантинных фитосанитарных зон на общей площади 8,13 тысячи га. В ведомстве уточнили, что ранее особый режим был установлен в связи с выявлением семи видов вредителей. В трех случаях это были лесные жуки-усачи рода Monochamus, в остальных — южноамериканская томатная моль, фомопсис подсолнечника, амброзия полыннолистная и повилика. В то же время были установлены четыре новые карантинные фитосанитарные зоны по двум видам вредителей: амброзии полыннолистной и южноамериканской томатной моли. Общая площадь новых карантинных зон составляет 0,087 тысячи га.

«В области внутреннего карантина растений проведено 1232 контрольно-надзорных мероприятия, по результатам которых составлено 1652 протокола об административных правонарушениях, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по статьям 10.1-10.3 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 1,052 миллиона рублей. В целях профилактики совершения правонарушений проведено 157 профилактических мероприятий — выдача предостережений и консультирование».

ИА «Орелград»