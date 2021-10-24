Под Орлом наказали водителя, отказавшегося показать гаишнику права

Житель Верховского района привлечен к административной ответственности.

Подробности инцидента, вылившегося в возбуждение административного дела, сообщила пресс-служба Верховского районного суда Орловской области. Дело было заведено на местного жителя за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Поясним, что речь идет о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Суд установил, что словесный конфликт вспыхнул на дороге. Мужчина ехал на своей машине, когда сотрудник ГИБДД подал ему сигнал с требованием остановиться. Водитель это требование выполнил, но затем проявил удивительное упорство. В частности, он наотрез отказался передать гаишнику для проверки документы, подтверждающие право управления транспортным средством.

При этом, как сообщили в суде, мужчина «выражал явное неуважение к сотрудникам ГИБДД, допуская в общении с ними нецензурные выражения». В судебном заседании водитель свою вину признал. Изучив фактические обстоятельств дела и оценив смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил виновнику административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Кстати, постановление в законную силу еще не вступило, поэтому водитель имеет право и время обжаловать наказание.

ИА «Орелград»