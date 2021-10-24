Уровень дисциплины орловских водителей оценили как низкий

Свою оценку выставила Госавтоинспекция Орловской области.

В 2021 году сотрудниками Госавтоинспекции Орловской области пресечено 1212 нарушений водителями правил проезда железнодорожных переездов. По мнению сотрудников этого ведомства, указанная статистика свидетельствует о низком уровне дисциплины водителей. Между тем, напоминают в ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах отличаются высокой тяжестью последствий и широким общественным резонансом. Достаточно вспомнить произошедшее несколько лет назад под Орлом столкновение поезда с автобусом, перевозившим муниципальный ансамбль. Родственники погибших до сих пор по суду добиваются компенсации за утрату.

Кстати, как раз в эти дни в регионе в целях профилактики аварийности на железнодорожных переездах проводятся дополнительные рейды. Как говорят в полиции, они направлены на предупреждение и пресечение нарушений правил проезда железнодорожных переездов. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обследую сами переезды, проверяя, отвечает ли те нормам.

Госавтоинспекция также напоминает, что уже действуют поправки, усиливающие административную ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. В частности, установлена повышенная ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Раньше штраф составлял 1000 рублей. Также нарушителю может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. Повторное нарушение грозит лишением прав сроком на один год.

ИА «Орелград»