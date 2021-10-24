В Орле более 2000 тысяч нарушений выявлено в сфере капремонта

Результаты проведенных проверок обсудили на коллегии областной прокуратуры.

В Орле под председательством прокурора региона Владислава Малкина прошло заседание ведомственной коллегии. Участники обсудили вопросы соблюдения законодательства в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в заседании приняли участие заместители прокурора области, руководители подразделений аппарата региональной прокуратуры и, в формате видеосвязи, районные, межрайонные, специализированные прокуроры.

Уже в начале своего доклада Малкин отметил, что орловцы часто жалуются на нарушения в сфере ЖКХ на личных приемах. В частности, они недовольны некачественной работой управляющих компаний, плохой подготовкой домов к зиме и нарушениями при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

«Коллегия отметила, что множество нарушений выявлено в ходе проверок реализации программных мероприятий по капитальному ремонту, — говорят в пресс-службе прокуратуры Орловской области. — Вскрыты факты несвоевременного проведения заказчиками аукционов, затягивания подрядными организациями сроков ремонта, некачественного выполнения работ в отсутствие надлежащего контроля со стороны «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов», невнесения изменений в действующие нормативные правовые акты и др.».

В целом в этом году, согласно прозвучавшим цифрам, орловскими прокурорами в данной сфере выявлено около 2000 нарушений закона и внесено свыше 1000 актов прокурорского реагирования. Кроме того, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 374 должностных лица, а также возбуждено четыре уголовных дела. Прокурорское представление получил и заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры – «по фактам нарушений, в том числе НО «РФКР» в сфере контроля за своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ подрядными организациями».

ИА «Орелград»