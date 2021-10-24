В Орловской области 119 заключенных досрочно вышли из колоний

В регионе почти 10 процентов освобожденных осужденных в этом году вышли по УДО.

В управлении ФСИН России по Орловской области состоялось ведомственное заседание коллегии, участники которого обсудили итоги деятельности за 9 месяцев 2021 года. В рамках одного из докладов прозвучала информация о том, что в текущем году из режимных учреждений региона освободилось 1384 человека. Из них условно-досрочно были освобождены 119 человек. Напомним, решения об этом принимают суды, а ходатайства подают сами заключенные.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН, 81 осужденному неотбытая ими часть наказания была заменена на более мягкий вид наказания. Троим осужденным был предоставлен отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения. В целом среднесписочная численность тех, кто отбывает срок за решеткой на территории Орловской области, составляет 3469 осужденных, что на 2,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 967 человек, — рассказали в пресс-службе управления ФСИН. — За убийство осуждены 587 человек, 481 – за кражу. Наказание сроком от 5 до 10 лет отбывают 1109 осужденных, до 3 лет — 754, от 3 до 5 лет — 639. Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2393 человек) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 81 осужденный старше 60 лет».

ИА «Орелград»