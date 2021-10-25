Гости из ближнего зарубежья пытались продать в Орле крупную партию героина

Задержаны иностранцы с 38 свертками запрещенного вещества.

Молодые мужчины из ближнего зарубежья попали в полицию примерно с 65 граммами героина, которые они хотели продать в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

«Полицейские задержали мужчин на территории Железнодорожного района областного центра после того, как они поместили в тайники пять полимерных свертков с веществом, предположительно наркотическим.

При проведении личного досмотра в сумке одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли еще 18 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Кроме этого, в автомобиле, на котором подозреваемые прибыли в Орловскую область, в специально оборудованном тайнике сотрудники УКОН УМВД обнаружили фольгированный сверток, с находящимися внутри 15 полимерными свертками. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД, которое показало, что это героин массой 64,6 грамма», — сообщили в полиции.

Задержанным мностранцам 20 и 23 года соответственно. Против них возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.

ИА «Орелград»