Клычков занял второе место в рейтинге «Губернаторы под ударом»

Федеральные СМИ и крупные телеграмм-каналы прогнозируют скорую смену губернатора в Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков занял второе место в федеральном рейтинге «Губернаторы под ударом». Федеральный телеграмм-канал «Незыгарь» сегодня опубликовал десятку губернаторов, чье положение наиболее шатко.

Глава нашего региона, регулярно попадающий в подобные «топы», получил следующую характеристику:

«В регионе одна из самых сложных ситуаций с ковидом, дефицит койко-мест и проблемы с кислородными станциями. Губернатор, фактически, расписывается в собственной неспособности нормализовать ситуацию и боится объявлять дополнительные выходные, так как это вызовет волну критики со стороны бизнеса. Эксперты говорят, что непопулярный Клычков в цугцванге и каждое его действие ухудшает его положение».

А онлайн-издание «Федерал Пресс» помимо провала антиковидной политики отмечает публичную критику премьера Мишустина, которой он недавно подверг Клычкова.

При этом, эксперт Дмитрий Фетисов в комментарии изданию заявил о том, что не исключает «силового метода» решения вопроса с орловским губернатором:

«Если кто-то из окружения Клычкова начнет давать показания против него и если есть там коррупционный след, то нельзя исключать и силового сценария».

ИА «Орелград»