Менее половины орловских автобусов снабжены речевыми информаторами

На полное оснащение осталась неделя.

Менее половины общественного транспорта удалось снабдить речевыми информаторами. Об этом в конце прошлой недели сообщила пресс-служба городской администрации. Между тем, как ранее писал «Орелград», полное оснащение должно быть завершено к 1 ноября.

«Уже 114 единиц общественного транспорта оснащены этим чудом техники. Это почти половина от подвижного состава, выезжающего ежедневно на дороги города, – из 256 единиц. На 100% свой автопарк речевыми автоинформаторами уже снабдили частные перевозчики ИП Стариков В.В. (14 единиц) и ИП Прасолов И.А. (32 единицы). Близки к завершению процесса ИП Стародубцев А.А. (14 единиц из 20), ИП Кривова М.Н. (7 единиц из 16) и ИП Бортников И.И. (20 единиц из 28)», — сообщает мэрия.

Ранее сообщалось, если кто-то из перевозчиков не успеет к 1 ноября обзавестись этими «чудами техники», то это может стать основанием для расторжения контракта.

Отметим, что автоинформатор взаимовыгоден как для пассажиров, так и для водителей. Пассажиры, которые не очень хорошо знают маршрут, могут своевременно получать информацию о приближающейся остановке. А у водителей теперь будет меньше поводов отвлекаться от дороги.

ИА «Орелград»