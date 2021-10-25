«Орелгосзаказчик» не успевает выполнить обязательства по ремонту дорог

Некоторые невыполненные контракты могут быть перенесены на 2022 год.

Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» не смог освоить средства в размере 421 миллиона рублей, предназначенные для ремонта и строительства орловских дорог. Это следует из сегодняшнего сообщения пресс-службы губернатора.

Сегодня в областной администрации прошло аппаратное совещание, которое провел губернатор Андрей Клычков. Из доклада начальника КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик» Сергея Мешкова следует, что с начало года учреждение выполнило работы на сумму 1 млрд 333 млн рублей. При этом, объем финансирования составлял 1 млрд 754 млн рублей.

По сообщениям орловских СМИ, Мешков заявил, что часть контрактов могут быть перенесены на следующий год, что вызвало недовольство главы региона, который намеревается получить крупное федеральное финансирование и теперь, возможно, опасается срыва договоренностей с премьером Мишустиным.

Напомним, начальник Сергея Мешкова, Алексей Васильев, находится сейчас под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

ИА «Орелград»