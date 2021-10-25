Орловские полицейские будут круглосуточно дежурить с 3 по 9 ноября

Несмотря на запрет массовых мероприятий, город проверят на отсутствие взрывчатых устройств и веществ.

В дни ноябрьских праздников (Дня народного единства и Дня Октябрьской революции), орловская полиция перейдет на режим круглосуточного дежурства в целях пресечения возможных терактов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Вчера прошло заседание антитеррористической комиссии Орла и оперативной группы муниципального образования «Город Орёл», на котором обсуждалось обеспечение антитеррористической безопасности 4 и 7 ноября.

«Традиционно в преддверии праздников проводится обследование мест проведения мероприятий и прилегающей территории на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ. После этого территории берутся под охрану.

Александр Гольцов (врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по г. Орлу) подчеркнул, что в День народного единства и в День Октябрьской революции 1917 года руководящий и личный состав УМВД России по г. Орлу перейдёт в режим круглосуточного дежурства. Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам массового скопления людей, а также к местам расположения памятников, мемориальных и культовых сооружений, стел, надгробий.

Будут готовыми к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и сотрудники администрации Орла. Издан правовой акт, переводящий руководящий состав, начальников структурных подразделений и территориальных управлений, подведомственных учреждений администрации Орла в режим круглосуточного дежурства с 17.00 3 ноября до 9.00 8 ноября 2021 года», — сообщает пресс-служба.

Отметим, что в этом году ноябрьские праздники пройдут без массовых мероприятий. Также введено большое количество иных ограничительных мер, минимизирующих вероятность массовых скоплений людей.

ИА «Орелград»