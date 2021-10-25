Под Орлом пьяного водителя будут судить за попытку дать взятку

Полицейский не стал брать 15 000 рублей и проявил сознательность, сдав нарушителя.

В Троснянском районе возбуждено уголовное дело на пьяного водителя, который пытался откупиться от полиции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, 20 октября 2021 года 47-летний подозреваемый, находясь в служебном автомобиле ОМВД по Троснянскому району Орловской области пытался передать сотруднику органов внутренних дел взятку в размере 15 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба СК.

Оперативное сопровождение расследованию оказали сотрудники УМВД России по Орловской области. В настоящее время силовики проводят следственные действия для закрепления доказательной базы.

ИА «Орелград»