Президент орловских тайских боксеров стал депутатом горсовета от КПРФ

25.10.2021 | 6:00 Новости, Политика

Горком КПРФ выбрал депутата на освободившееся в горсовете место.

Алексей Сергачев, президент Орловской областной федерации тайского бокса, избран новым депутатом горсовета от КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба Орловского горкома КПРФ.

Сергачев был выбран на внеочередном заседании бюро Орловского горкома КПРФ и получит вакантный мандат депутата горсовета. Напомним, этот мандат стал вакантным после того, как Ивана Дынковича избрали депутатом областного Совета.

Сергачеву Алексею Александровичу 41 год. Он доцент ОГАУ и кандидат экономических наук. На протяжении десяти лет он состоит в компартии, занимая в последнее время должность секретаря Орловского горкома КПРФ по молодежной политике.

ИА «Орелград», фото «Красная строка»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования