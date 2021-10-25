Президент орловских тайских боксеров стал депутатом горсовета от КПРФ

Горком КПРФ выбрал депутата на освободившееся в горсовете место.

Алексей Сергачев, президент Орловской областной федерации тайского бокса, избран новым депутатом горсовета от КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба Орловского горкома КПРФ.

Сергачев был выбран на внеочередном заседании бюро Орловского горкома КПРФ и получит вакантный мандат депутата горсовета. Напомним, этот мандат стал вакантным после того, как Ивана Дынковича избрали депутатом областного Совета.

Сергачеву Алексею Александровичу 41 год. Он доцент ОГАУ и кандидат экономических наук. На протяжении десяти лет он состоит в компартии, занимая в последнее время должность секретаря Орловского горкома КПРФ по молодежной политике.

ИА «Орелград», фото «Красная строка»