Президент орловских тайских боксеров стал депутатом горсовета от КПРФ

Горком КПРФ выбрал депутата на освободившееся в горсовете место.
Алексей Сергачев, президент Орловской областной федерации тайского бокса, избран новым депутатом горсовета от КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба Орловского горкома КПРФ.
Сергачев был выбран на внеочередном заседании бюро Орловского горкома КПРФ и получит вакантный мандат депутата горсовета. Напомним, этот мандат стал вакантным после того, как Ивана Дынковича избрали депутатом областного Совета.
Сергачеву Алексею Александровичу 41 год. Он доцент ОГАУ и кандидат экономических наук. На протяжении десяти лет он состоит в компартии, занимая в последнее время должность секретаря Орловского горкома КПРФ по молодежной политике.
ИА «Орелград», фото «Красная строка»