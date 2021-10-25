Скульптуру Николая Чудотворца установят на площади Сергея Булгакова

Жители Ливен определились с местом установки нового памятника.

Администрация города Ливны озвучила итоги прошедших публичных слушаний. Как уже писал «Орелград», местные власти назначили их, чтобы всем миром выбрать место для установки памятника Святому Николаю Чудотворцу. Инициатива исходит от Ливенской епархии РПЦ, которая, как говорят в мэрии, к своему обращению приложила более двух с половиной тысяч подписей ливенцев.

Еще летом власти города провели интерактивный опрос, но ни одно из предложенных ими мест поддержки у горожан не нашло. После этого в течение нескольких месяцев обсуждалось около десятка вариантов, предложенных простыми жителями. В результате выбор пал на площадь Сергея Булгакова (в районе площади Победы – напротив Свято- Сергиевского Кафедрального собора).

«В слушаниях приняли участие более 130 человек, продолжались они порядка двух часов, — сообщают в администрации Ливен. — Выступавшие говорили о личности Святого Николая Чудотворца и поддержке, которую православные пастыри и святые всегда оказывали русскому воинству; о Вере, которая на протяжении многовековой истории России помогала побеждать и поддерживала воинов, шедших на смерть; о необходимости установки памятника в центре города как еще одного нравственно-патриотического и духовного оплота ливенцев, который, безусловно, станет достопримечательностью города».

В мэрии не скрывают, что поддержка выбранного варианта не была единогласной. Некоторые участники слушаний выступили против него. И не потому, что они в принципе выступают против установки скульптуры. Просто, по их мнению, площадь Победы и без того насыщена различными мемориальными объектами и к тому же обладает особой патриотической тематикой. Противники идеи предлагали «подобрать более просторное место, которое подчеркнуло бы масштаб и красоту скульптуры». Однако большинство участников слушаний проголосовали за установку памятника Святому Николаю Чудотворцу на площади Сергея Булгакова. Как говорят в мэрии, бронзовая конструкция высотой 5,5 метра и весом около 6 тонн, возможно, займет свое место уже в этом году.

ИА «Орелград»