Спортсмены из Орла завоевали восемь медалей на Первенстве мира по универсальному бою

Вчера в Краснодарском крае закончился крупный международный турнир.

Молодые орловцы вернулись домой с медалями Первенства мира по универсальному бою, сообщает телеграмм-канал Орел24.

Крупный международный турнир проходил с 18 по 24 октября в поселке Сукко (Анапа) Краснодарского края. В первенстве приняли участие более 350 бойцов из 15 стран.

Орловцы выиграли восемь медалей разного достоинства:

12-13 лет:

Колосов Кирилл 60 кг (серебро)

14-15 лет:

Минаева Варвара 52 (серебро)

16-17 лет:

Рогулева Ирина 57 кг (золото)

Псенков Кирилл 60 кг (золото)

Анисимов Юрий 70 кг( бронза)

Пурденко Ольга 52 кг (бронза)

18-20 лет:

Иньшин Никита 85 кг (серебро )

Максимкина Дарья 57 кг (бронза).

Универсальный бой — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Был создан в 1996 году. Первоначально назывался «Русский бой». У истоков этого вида спорта стоял олимпийский чемпион по борьбе дзюдо, кандидат педагогических наук Сергей Петрович Новиков. Концепцию и правила нового вида спорта подготовил полковник ФСБ Валерий Иванович Харитонов.

ИА «Орелград»