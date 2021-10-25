Спортсмены из Орла завоевали восемь медалей на Первенстве мира по универсальному бою

Вчера в Краснодарском крае закончился крупный международный турнир.
Молодые орловцы вернулись домой с медалями Первенства мира по универсальному бою, сообщает телеграмм-канал Орел24.
Крупный международный турнир проходил с 18 по 24 октября в поселке Сукко (Анапа) Краснодарского края. В первенстве приняли участие более 350 бойцов из 15 стран.
Орловцы выиграли восемь медалей разного достоинства:
12-13 лет:
Колосов Кирилл 60 кг (серебро)
14-15 лет:
Минаева Варвара 52 (серебро)
16-17 лет:
Рогулева Ирина 57 кг (золото)
Псенков Кирилл 60 кг (золото)
Анисимов Юрий 70 кг( бронза)
Пурденко Ольга 52 кг (бронза)
18-20 лет:
Иньшин Никита 85 кг (серебро )
Максимкина Дарья 57 кг (бронза).
Универсальный бой — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Был создан в 1996 году. Первоначально назывался «Русский бой». У истоков этого вида спорта стоял олимпийский чемпион по борьбе дзюдо, кандидат педагогических наук Сергей Петрович Новиков. Концепцию и правила нового вида спорта подготовил полковник ФСБ Валерий Иванович Харитонов.
ИА «Орелград»